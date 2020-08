Bioglio, luci notturne per i 506 anni del Santuario di Banchette FOTO

In occasione dei 506 anni del Santuario di Banchette a Bioglio, nei giorni scorsi, è stato inaugurato il nuovo impianto di illuminazione. Un'opportunità speciale per poter godere della luce necessaria per una passeggiata sotte le stelle lungo i sentieri della Rovella. Durante i festeggiamenti per la festa patronale c'è stata anche la celebrazione da parte del parroco della preghiera mariana.

Anche in questo caso durante l'evento sono state garantite le norme sul distanziamento, nonostante si sia svolto principalmente all'esterno.

"Sia il Santuario di Banchette che l'area circostante sono proprietà del comune - dichiara il sindaco Stefano Ceffa - il quale si è ripromesso di rilanciare il complesso che prima dei lavori era in stato di abbandono. Questi interventi di bonificazione hanno già visto la trasformazione del giardino botanico in un punto panoramico, c'è stato anche un miglioramento del tetto del Santuario e adesso è utilizzabile per tutto l'anno".