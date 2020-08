Vigliano, pre e post scuola: iscrizioni solo online fino al 4 settembre

Sono aperte fino al 4 settembre le iscrizioni ai servizi pre e post scuola per gli istituti del comune di Vigliano, riservate a quanti abbiano reali difficoltà nel conciliare orari scolastici, lavorativi e cura familiare. Il servizio di pre scuola sarà attivo nella scuola dell'infanzia e in entrambi i plessi di scuola primaria (Amosso e San Quirico). Il post scuola sarà invece disponibile presso la scuola dell'infanzia e, sperimentalmente, alla scuola primaria di Amosso. Come per la mensa scolastica, è possibile iscriversi unicamente tramite lo specifico form online, evitando così all'utenza di doversi recare fisicamente in comune e di doversi attenere a precisi orari. Il form è accessibile dal sito del comune, dove è anche disponibile una pagina illustrativa del servizio con le relative tariffe.