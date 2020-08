Salussola: Vigellio celebra il santo patrono Bartolomeo

Verrà celebrato con una semplice messa a causa delle attuali disposizioni il santo patrono di Vigellio di Salussola. San Bartolomeo apostolo e martire sarà infatti celebrato con la funzione delle ore 18, che per quest'anno non sarà accompagnata da nessuna processione con la reliquia del santo. L'appuntamento con la festa patronale di frazione Vigellio è quindi fissato per sabato 22 agosto alle 18.