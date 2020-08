Torino, niente ritiro a Biella. L'amarezza del Comune: “Poteva creare indotto notevole alla città” FOTO

“Portare il Torino in ritiro a Biella era un'operazione importante per tutto il territorio. L'impegno di tutti è stato stratosferico ma siamo profondamente amareggiati per quanto accaduto in queste ore. Quest'iniziativa avrebbe creato un indotto notevole alla città”. Comincia così la conferenza stampa indetta nel tardo pomeriggio di ieri, 19 agosto, dal Comune all'interno della stadio Pozzo Lamarmora di Biella.

Non nasconde la delusione e va dritto al punto il vicesindaco, nonché assessore allo Sport, Giacomo Moscarola che prende subito la parola per raccontare agli organi di stampa la genesi di quest'iniziativa e le principali problematiche riscontrate insieme al club granata. “Contatti fitti e frequenti con il Torino ci sono sempre stati – ricostruisce Moscarola nel dettaglio – Un mese fa il primo sopralluogo con i primi interventi da apportare negli spogliatoi e in campo per arrivare a soddisfare gli standard richiesti dalla società. Non erano al top ma ci si poteva lavorare confrontandosi con i loro tecnici e apportando qualche miglioria".

Senza contare l'aspetto sanitario. "C'era, infatti, il problema dei protocolli per il Covid-19: un aspetto che li ha preoccupati, tant'è che è stato ribadito nella conferenza stampa di Cairo e Vagnati– sottolinea Moscarola - Nonostante tutto, è stato svolto un lavoro eccezionale, che non andrà perduto, come gli interventi svolti negli spogliatoi, la copertura wifi che prima non funzionava e un impianto di videosorveglianza. Il nostro stadio andrà ulteriormente sistemato proprio per attrarre grandi eventi sportivi da fuori”. Nel suo intervento non sono mancati alcuni retroscena prima della comunicazione ufficiale di rinuncia da parte del Torino. “Martedì mattina i dettagli erano stati sistemati – confida il vicesindaco – Mancavano alcune prese e andava sistemata meglio la sala stampa ma il più era fatto. Perfino, le gigantografie fotografiche del Biellese erano state affisse ai muri che portano agli spogliatoi. Tutto era pronto a dovere poi nel pomeriggio di martedì si sono palesati i primi dubbi dubbi e le perplessità del caso che hanno poi portato alla fine di tutto”.

Ad ascoltare, accanto a lui, il sindaco Claudio Corradino, il responsabile dell'ufficio sport Antonio Pusceddu e il consigliere comunale Corrado Neggia che ha lodato la collaborazione collettiva dei protagonisti: “Si è espressa al massimo tanto da dedicare tempo e risorse importanti. Spiace per come è andata a finire ma non mancheranno eventi da realizzare sul territorio”. E, presentando quello che sarebbe dovuto essere il programma degli eventi, ha concluso: “Qualcosa di positivo c'è: la grande mole dei volontari che si sono spesi in queste settimane ma domando: quanti rattoppi sono stati fatti in questi anni?”.

In seguito, si sono levati ringraziamenti verso quelle realtà che hanno creduto fin dal principio al ritiro del Torino a Biella. “Partner, fornitori e sponsor principali (Banca Sella, Casa.it, Blue Swan e Relais Santo Stefano) – afferma Moscarola - Ringraziamo tutti anche a fronte di quanto raccolto in queste settimane: 80mila euro tra tutti”. Al termine della conferenza, un giro ispettivo dell'intero impianto sportivo per osservare da vicino tutti i perfezionamenti effettuati fuori e dentro il rettangolo verde. A sottolineare, ancora una volta, l'impegno profuso da parte di tutti che tuttavia, non riesce a rendere meno aspro l'amaro calice della realtà. Per i tifosi e gli appassionati sportivi una doccia fredda e un'occasione sfumata di poter vedere dal vivo capitan Belotti e compagni.