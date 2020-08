Funivie Oropa, Italia Viva Biella si schiera con Pollono: “Appartenenza politica prevale su competenza”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo appreso con rammarico la mancata riconferma di Andrea Pollono alla presidenza della Fondazione Funivie Oropa. Dobbiamo constatare ancora una volta che, nel rinnovo degli incarichi, l'appartenenza ad uno schieramento politico è prevalsa sulla competenza. Non sono bastati gli ottimi risultati raggiunti sul piano amministrativo e gestionale e gli unanimi riconoscimenti ricevuti: l'applicazione del manuale Cencelli è per il sindaco di Biella un principio da rispettare a prescindere. Italia Viva ringrazia Andrea Pollono non solo per l'ottimo lavoro svolto e la dedizione profusa in questi anni, ma sottolinea ed evidenzia una sensibilità ed un’autonomia non comuni, ovvero quella di essersi sempre posto al disopra delle proprie idee politiche operando nell'esclusivo interesse dell'Ente, di Oropa e del Biellese. Il dispetto per la mancata riconferma non è a Pollono, ma ai biellesi”.