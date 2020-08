Pedaliamo valorizzando il territorio: in M-Bike dalla Prevostura alle vie del vino

IL GAL Montagne Biellesi intende finanziare la nascita, o riqualificazione, di infrastrutture turistiche che diventino elemento di traino per una crescita del comparto dell’accoglienza, coinvolgendo anche gli operatori del territorio nella loro manutenzione e valorizzazione. Per questo indice un Bando, finanziato dal FONDO EUROPEO - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020 che nello specifico della Tipologia 1 dell’Operazione 7.5.2. si pone come obiettivo generale “il potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell’outdoor, segnaletica informativa”.

Il bando è riservato a Comuni singoli e associati ed altri enti pubblici. La pianificazione deve essere proposta da un ente pubblico beneficiario capofila. Il Comune di Casapinta si è interessato al bando, con l’intento di Realizzare un circuito ad anello per M-Bike attorno al paese con punti ricarica e-bike e ricettività (area camper ex campo sportivo da riqualificare)

L’idea del progetto ha poi visto l’interessamento ed il coinvolgendo dei Comuni di Lessona e Masserano per il collegamento al circuito m-bike Prevostura, e i Comuni di Strona, Valdilana e Curino per proseguo percorso m-bike al Mulino Susta (con realizzazione cucina ricettiva) e collegamento alle vie del Vino (altro percorso di m-bike, già realizzato che da Curino si dirama sino a Gattinara.

Si verrà quindi a creare un nuovo percorso di circa 30km, che sarà un trait-d’union fra la prevostura 40km e le Vie del Vino 74km e potrà quindi diventare uno dei migliori circuiti turistici a carattere regionale di bassa valle, nonché possibile espansione della famosa gara sportiva di mtb “PREVOSTURA”.

La prima riunione di presentazione/confronto del progetto si è svolta a Casapinta il 17 giugno scorso, e l’adesione si è poi formalizzata con i successivi atti dei comuni partecipanti, che hanno aderito e individuato in Casapinta il Comune capofila quale propositore del progetto al Bando indetto dal GAL. Fra agosto e settembre, i Comuni partecipanti si impegneranno ad individuare i tracciati da inserire relativi al proprio territorio, nonché proporre tutti gli interventi collegati a servizi e strutture rientranti nel finanziamento.

Il 9 novembre scadrà il termine per la presentazione di progetti, e se il finanziamento andrà a buon fine, nella prossima primavera si potranno realizzare i lavori.

INTERVENTI IN PROGETTO:

Ø Percorsi intercomunali di MTB (anche fruibili a piedi ed a cavallo)

Ø Segnaletica

Ø Punti ricarica E-Bike

Ø Ricettività (aree attrezzate camper)

Ø Infrastrutture a servizio outdoor aree pic-nic, ristori ecc.

Ø Info point multimediale interattivo pubblicato sui siti degli Enti interessati nonché su schermi interattivi posizionai in loco (con mappe circuiti consultabili e scaricabili, ricettività, punti sensibili da segnalare: natura, cultura e storia locale ecc…)

Ø Valorizzazione di itinerari tematici (culturali, d’alpeggio, Salute in cammino, naturalistici, di collegamento tra le borgate, ecc)

Nella cartina si può individuare la bozza di progetto in itere, con Casapinta che ha già tracciato i propri sentieri da inserire nell’intervento, ed in tratteggio le aree degli altri Comuni che verranno definite nei prox mesi.