Il consorzio Iris al lavoro per le famiglie della Valle Cervo

Consorzio Iris e Sindaci della Valle Cervo uniti per mantenere viva la Valle partendo dai più piccoli e dalle loro famiglie. Dal 19 agosto partirà infatti una consultazione pubblica per l’individuazione di modalità innovative di gestione del servizio asilo nido di Miagliano e nuovi servizi per bimbi 0-6 anni e per le famiglie della Valle Cervo. Dopo vari incontri con i sindaci e un confronto con i tecnici Iris e di altre realtà anche fuori regione, a fine luglio è stato approvato in Consiglio di Amministrazione IRIS un Avviso pubblico di consultazione per l'individuazione di modalità innovative di gestione del Servizio Asilo Nido di Miagliano e nuovi Servizi bimbi (0-6) per le famiglie della Valle Cervo con il coinvolgimento di enti, cooperative, associazioni, famiglie in un'ottica di coprogettazione allargata al territorio.

"L'emergenza Covid ha messo in luce ciò che già da tempo era chiaro: l'essenzialità dí servizi alla prima infanzia soprattutto in territori a bassa densità demografica come quelli delle valli montane-commenta Mariella Biollino, presidente del Consorzio titolare del Servizio Asilo Nido di Miagliano. La Valle Cervo, con l'Asilo Nido di Miagliano ha una tradizione fortissima e consolidata di attenzione all'infanzia e alle necessità delle famiglie. Ora più che mai risulta essenziale trovare strade innovative che da un lato rispondano ai nuovi bisogni del territorio e delle famiglie (orari più ampi, attività nuove collegate alle famiglie...) e dall'altro garantiscano la sostenibilità economico-finanziaria. Il territorio della Valle cervo è montano, caratterizzati da ampia dispersione amministrativa e bassa densità abitativa, con un forte calo della fascia giovanile negli ultimi anni".

"E' in tali situazioni e nei momenti di crisi che occorre fare fronte comune, - prosegue Biollino — coinvolgendo le istituzioni e tutte le componenti della società, dalle associazioni al Terzo Settore, per arrivare anche ai singoli cittadini, alle famiglie e ai professionisti portatori di competenze specifiche; il tutto finalizzato all'individuazione sia di nuove strade da percorrere sia alla valorizzazione di buone esperienze già attive. Il 31 agosto del 2021 scadrà la convenzione tra Comuni della Valle e Consorzio IRIS per la gestione dell'Asilo Nido: assieme si è ritenuto che questo momento di cambiamento potesse rappresentare una buona opportunità per apportare dei miglioramenti gestionali e 'pensare un po' in grande' rispetto ai servizi all'infanzia della Valle Cervo nel loro insieme partendo da una consultazione e coprogettazione ampia".

Ecco in sintesi le modalità operative del complesso itinerario, a lungo approfondito in questi ultimi 3 mesi :

1.prima fase

A partire dal 19 agosto e fino al 30 settembre tutti i soggetti del territorio interessati (enti, associazioni, singoli cittadini) potranno inviare a info@consorzioiris.net idee, spunti, indicazioni utili a: individuare modalità innovative di gestione del servizio di Asilo Nido di Miagliano che: • rispondano ai bisogni dei bambini e delle famiglie della Valle Cervo (anche alla luce dello scenario inedito venutosi a creare con l'emergenza Covid); • garantiscano la sostenibilità economico finanziaria e organizzativa del Servizio nel medio-lungo periodo; - realizzare servizi socio-educativi innovativi rivolti ai bambini dagli 0 ai 6 anni della Valle Cervo e alle loro famiglie che rispondano ai loro bisogni anche valorizzando la struttura dell'Asilo Nido di Miagliano e/o esperienze/servizi/strutture già esistenti e, parimenti, abbiano una sostenibilità economico finanziaria e organizzativa nel medio-lungo periodo.

L'Avviso di Consultazione e relativi allegati (inclusa la scheda compilabile) saranno pubblicati sul sito del Consorzio www.consorzioiris.net nella sezione 'News' a partire dal 19 agosto p.v.

2. FASE

Il Consorzio sistemerà tutti i contributi pervenuti che saranno pubblicati in forma anonima sul sito del Consorzio, nella sezione news (entro ottobre). Verranno organizzati spazi di discussione (focus group) o ulteriori rilevazioni mirate, utili ad approfondire aspetti di particolare interesse.

3 FASE

Entro fine novembre sul sito del Consorzio verrà pubblicato un documento programmatico definitivo che costituirà l'esito della consultazione pubblica. Entro dicembre si individueranno gli indirizzi strategici assunti dalle amministrazioni competenti e poi un capitolato d'appalto.

Il format finale, sempre a livello sperimentale, potrebbe anche essere utile per altri comuni con necessità simili alla Valle Cervo. Gli Amministratori del Consorzio I.R.I.S. e gli Amministratori della Valle Cervo intendono ringraziare sin d'ora per il contributo che chiunque vorrà dare e/o per la collaborazione che vorrà offrire nel coinvolgere eventuali altri Soggetti (organizzazioni o cittadini) interessati”.