Torino, niente ritiro a Biella: ecco le prime reazioni a caldo. Mosca: “Occasione mancata per rilancio turismo sportivo”

“A pochi giorni dall'inizio del ritiro spiace venire a sapere che il Torino non verrà più a Biella senza un apparente motivo”. La delusione è palpabile e non riesce a nasconderla il consigliere regionale Michele Mosca dopo la decisione ufficiale della società granata di effettuare il ritiro estivo di precampionato in città. “Spiace anche perchè i sopralluoghi erano andati a buon fine – commenta il consigliere nel suo sfogo pubblicato anche sui social – Dispiace anche per Giacomo Moscarola e per tutti i volontari che si erano spesi per questo evento, dedicando ore di lavoro. Spiace per i tifosi e per il territorio che ha perso un'occasione, diciamo che non hanno lo stile Juve”.

Contattato al telefono Mosca confida altri retroscena: “Personalmente mi ero mosso in Regione ed era pronta un'ordinanza per permettere l'ingresso allo stadio di mille tifosi, distanziati e in totale sicurezza. Ringrazio il presidente Cirio per la disponibilità dimostrata. Peccato, perchè il turismo sportivo del nostro territorio poteva ripartire con slancio dopo il blocco imposto dal Covid”. Mentre in Regione si commenta la decisione presa, non sono state ancora date comunicazioni ufficiali da Palazzo Oropa ma si attendono reazioni a breve da parte della giunta Corradino.