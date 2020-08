Esulta la scherma biellese, anche Repanati al raduno azzurro Under 20

Buone notizie per la scherma biellese. Benedetta Repanati è stata convocata al ritiro della Nazionale Under 20 di spada. Un sogno che si realizza per l'atleta biellese, frutto del lavoro quotidiano e dei risultati conseguiti nella prima parte di stagione prima che il coronavirus, e il successivo lockdown, interrompesse l'attività della schermitrice passata, nel frattempo, dalle fila della Pro Vercelli alla corte dell'Accademia Scherma Marchesa di Torino.

La stessa società ha annunciato nei giorni scorsi il suo arrivo con un post ufficiale, insieme alla notizia delle convocazioni azzurre: insieme alla classe '01, ci saranno a difendere i colori della Marchesa in vista della nuova stagione le nuove compagne Gaia Caforio, Chiara De Piccoli, Margherita Martini e Vera Perini. Il ritiro azzurro è previsto dal 31 agosto al 6 settembre a Cascia, in provincia di Perugia. Insieme a Repanati, ci sarà un'altra biellese: la portacolori della Pietro Micca Vittoria Siletti.