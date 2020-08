Patelli (Lega): “Il Governo invia altri immigrati in Piemonte creando il caos sociale. Cosa ne pensa il Pd?”

“Impongono l’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 6 del mattino, chiudono le discoteche e tutti i locali assimilabili creando un danno economico da 4 miliardi, puntano il dito contro tutti quegli italiani che sono andati in vacanza all’estero e tornano contagiati asintomatici dal Covid 19. Ma tengono aperti i porti e permettono il continuo sbarco di immigrati che non fuggono dalla guerra come ad esempio i tunisini che, ciclicamente, si riversano sulle nostre spiagge. Un aumento degli sbarchi di quasi il 150 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno". Parla duramente l'onorevole biellese Cristina Patelli (Lega), che interviene nuovamente sul tema immigrazione.

"Questa la politica immigratoria del Governo Conte 2 e della maggioranza targata Pd, M5S e Leu. I centri di accoglienza scoppiano, i casi di contagio tra gli immigrati sono alle stelle e il Ministro Lamorgese cosa fa? Invece di rimandarli nei propri Paesi li distribuisce ben bene nelle regioni italiane, sapendo che in molti scapperanno o, come accade ormai di sovente, metteranno a ferro e fuoco i centri di accoglienza perché non di loro gradimento. Esattamente come le regole che tutti noi dobbiamo seguire. Ora è il turno del Piemonte, che di immigrati ne accoglie già tanti, dove nel Centro di Accoglienza Profughi di Castello di Annone (Asti) è previsto l’arrivo di un gruppo di 76 migranti inviati dal Governo. Chissà che ne pensano i rappresentanti del Pd in Regione".

"Mi chiedo anche - prosegue la deputata - se è questa l’idea di Palazzo Chigi della solidarietà. E’ questo il modo di affrontare un problema grave di cui il resto dell’Europa si disinteressa? E’ questo il modo di pensare al bene di queste persone ma, soprattutto, dei cittadini italiani che ormai da sette mesi vivono una condizione allucinante a causa del Covid? Io non credo che questa sia la strada giusta ma credo invece che sia la strada verso il caos sociale e che lo stiano facendo scientemente. Ma verrà il giorno del voto…”.