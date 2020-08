Bagno Turco Casalingo: Funzioni, Vantaggi, Come Realizzarlo

Grazie al bagno turco è possibile godere di momenti di totale relax. Realizzarlo nella propria casa sarebbe un modo ideale per usufruire di tutti i benefici che apporta al corpo senza dover uscire dalle quattro mura dell'abitazione. Avere, dunque, la possibilità di fare il bagno turco in casa sembra essere un lusso che pochi possono permettersi. Ad oggi, in realtà, vi è la possibilità di trasformare il box doccia in bagno turco dovendo affrontare una spesa abbastanza accessibile.

Che cosa è il bagno turco

Il bagno turco, detto hammam (termine arabo che vuol dire "scaldare"), rimanda all'antica tradizione dei bagni purificatori. Esso è fondamentalmente un bagno di vapore i cui effetti benefici si riversano non solo nel corpo ma anche a livello psicologico. La temperatura a 50 gradi e l'umidità può arrivare persino al 100%. All'interno del bagno turco si sta seduti o sdraiati, di solito nudi, respirando il vapore che produce effetti benefici per la respirazione e favorisce la sudorazione, aiutando ad eliminare le tossine.

Come realizzare un bagno turco in casa

Creare uno spazio dedicato al relax nella propria casa è più semplice di quanto sembra.

Per esempio un'idea conveniente sarebbe quella di trasformare il box doccia in cabine per doccia datate di doccia e bagno turco. Infatti, le dimensioni necessarie per realizzare questa struttura sono assolutamente standard. É bene, però, che l'altezza non superi i 2,3 metri, in quanto lo spreco di energia sarebbe eccessivo, dato il fatto che il vapore tende a salire verso l'alto.

In alternativa se lo spazio a disposizione è maggiore, vi è la possibilità di progettare un bagno turco, tenendo sempre conto della quantità di persone che ne dovranno usufruire Sicuramente i fattori essenziali per la realizzazione del bagno turco sono le porte, le vetrate e le sedute. É fondamentale che vi sia una completa coibentazione del vano, attraverso materiali specifici quali pannelli rigidi o materassi isolanti. Per quanto riguarda la parte esterna è sufficiente il cartongesso.

Anche le vetrate sono importanti perché dovranno essere isolanti per non consentire la dispersione del calore verso l'esterno.

Dunque è importante che i materiali utilizzati resistano all'umidità ed al vapore. Come mobili per l'arredo bagno interno si consiglia di utilizzare degli sgabelli in legno. Per il rivestimento interno, invece, possono essere utilizzati sia i mosaici sia le piastrelle. Il tetto, deve essere spiovente per far si che l'umidità goccioli. Elemento imprescindibile è la presenza di un generatore di vapore che garantisca una temperatura di circa 40/50 gradi. Infine, altri elementi indispensabili sono: il miscelatore, il lavabo,il sifone ed una piletta, fondamentali per rinfrescarsi con l'acqua.

Benefici del bagno turco

Questo bagno di vapore provoca piacere e rigenera il corpo. Da sempre, infatti, è apprezzato per i suoi benefici sia per il corpo, sia per la psiche. Prima di tutto è utile a combattere stress e tensione, in quanto il vapore favorisce il rilassamento e aiuta il sistema nervoso ad affrontare le varie tensioni a cui è quotidianamente sottoposto. A livello fisico, invece, a beneficiarne è sicuramente la circolazione, poiché il calore aiuta a dilatare i vasi sanguigni. Inoltre, vi è una purificazione completa dell'epidermide in quanto, grazie al vapore, i pori si aprono favorendo la sudorazione ed eliminando tutte quelle sostanze nocive presenti nel corpo. Riduce in questo modo i problemi più comuni della pelle come ad esempio l'acne. Rappresenta un aiuto valido anche per il raffreddore, in quando il calore aiuta a decongestionare la mucosa espellendo con facilità il muco in eccesso. Esteticamente i risultati sono visibili nell'immediato, la pelle molto più luminosa e liscia recupera quella che era la sua elasticità naturale.

Attraverso il sudore le cellule si rinnovano facendo si che la pelle si rigeneri più velocemente.

Il bagno turco, infine, è particolarmente indicato per coloro che vogliono concludere l'attività sportiva. L'effetto ottenuto è quello di rilassare i muscoli e smaltire l'acido lattico prodotto durante il precedente sforzo fisico.