Dal Nord Ovest – Una giovane vita spezzata, muore a 28 anni in un incidente

E' la 28enne Gloria Rovere la vittima dell'incidente di ieri, martedì 18 agosto, sulla circonvallazione Bovesana. Lo scontro è avvenuto poco prima delle ore 20 di ieri nei pressi dell'incrocio semaforico verso Borgo San Giuseppe. Un brutto schianto tra la sua Cinquecento e un mezzo pesante.

Vani i soccorsi: l'equipe medica sanitaria giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane ragazza: un'altra giovane vittima della strada in questo agosto funestato dalla tragedia di Castelmagno una settimana fa.Gloria Rovere aveva recentemente ottenuto il certificato ASC del Coni come educatrice cinofila. Residente a Cuneo ha lavorato insieme alla madre nel centro estetico di Caraglio.

Sul posto nel sinistro di ieri sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco tra cui un autogrù per la rimozione dei veicoli dalla carreggiata. La strada è rimasta bloccata per oltre un ora.Per accertare la dinamica hanno proceduto ai rilievi la Polizia Stradale con l'ausilio della Questura di Cuneo.