Dal Nord Ovest - Incidente sull'A4, uno dei conducenti rimane incastrato all'interno del veicolo

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 19 agosto, sulla A4 Torino-Milano nel tratto compreso tra Greggio e Biandrate. Per cause al vaglio della Polizia di Stato, due mezzi pesanti si sono tamponati e ad avere la peggio è stato il conducente del secondo veicolo, rimasto incastrato all’interno.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con squadre da Vercelli e da Novara, hanno estratto il conducente affidandolo alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in codice giallo al DEA di Novara. Gli uomini del 115 hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e di tutto il tratto autostradale interessato. Sul posto anche il personale della sala radio dell’A4 per la gestione della viabilità.