Si schianta contro un palo della luce, notte da dimenticare per una giovane

Notte da dimenticare per una giovanissima biellese rimasta coinvolta in un sinistro autonomo a Biella: non è ancora nota la dinamica del sinistro autonomo avvenuto ieri sera ma l'auto ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. A prestare assistenza e i primi soccorsi forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e sanitari del 118. La zona è stata messa in sicurezza e la viabilità ripristinata. Non si conoscono le condizioni di salute della ragazza ma dalle prime informazioni sembra che non abbiamo riportato lesioni.