Gaglianico, due anziane investite sulle strisce pedonali: una di loro finisce in ospedale

Intervento di questa mattina in via Antonio Gramsci in pieno centro abitato di Gaglianico, dove il conducente di un’autovettura Citroen ha investito due donne che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Per i soccorsi è intervenuta un’ambulanza del servizio 118 che ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano una delle due donne investite; la Polizia Locale di Gaglianico sta svolgendo tutti gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il conducente dell’autovettura è un uomo di 69 anni residente a Biella, che si è fermato subito e si è messo a disposizione dell’organo di polizia procedente; le donne investite sono entrambe di Gaglianico ed hanno rispettivamente 79 ed 81 anni. La prognosi della donna infortunata si aggira sui 30 giorni.