Bloccata sulla ferrata Nito Staich, Soccorso Alpino e 118 scongiurano il peggio FOTO

Bloccata sulla ferrata Nito Staich sopra Oropa. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 19 agosto, ad una donna che si stava arrampicando nella parte finale del sentiero attrezzato. Dalla chiamata sembrava che la donna fosse appesa all'imbragatura, suggerendo massima urgenza per scongiurare l'insorgere della sindrome da sospensione, che rischiava di mettere a repentaglio la sua stessa vita. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118 e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, che hanno raggiunto l'escursionista a piedi: l'eliambulanza del 118 inviata sul posto, infatti, non ha potuto raggiungerla a causa della nebbia. L'elicottero è quindi atterrato al Santuario di Oropa, dove l'équipe medica è stata caricata sulla funivia insieme a una squadra di tecnici della locale stazione di Soccorso Alpino. Il personale di soccorso è stato calato dalla funivia proprio nei pressi dell'infortunata che è stata recuperata, condotta sulla cabina e riportata a Oropa.