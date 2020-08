Area giochi devastata a Tavigliano e 2mila euro di danni, sindaco furioso: “Atto che non resterà impunito” FOTO

Brusco risveglio per la comunità di Tavigliano. Ieri mattina le giostre del parco giochi sono state prese di mira e brutalmente vandalizzate da ignoti: un'altalena è stata sradicata, un pezzo di scivolo danneggiato e la zona di arrampicata gettata a terra con violenza. L'area è stata transennata in attesa delle riparazioni. L'ammontare dei danni si aggira sui 2mila euro.

“Sono inorridito – commenta amaramente il sindaco Gino Mantello - Tutto questo non ha assolutamente senso e non deve restare impunito. L'area è videosorvegliata e sicuramente sono stati ripresi gli autori di questa malefatta. Potrebbe trattarsi di alcuni giovani residenti in paese, o nelle vicinanze. Se così fosse, gli convocheremo in Comune insieme alle famiglie e valuteremo il da farsi. Un conto è compiere una ragazzata ma non possiamo accettare azioni del genere. Il danno è evidente e pagheranno le conseguenze del caso”.