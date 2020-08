Sordevolo, alla Trappa una domenica tra nordic walking, yoga e antichi mestieri

L’Hortus Otii di Graglia e il CRA (Centro Ricerche Atlantide) propongono per domenica 23 agosto un'iniziativa che unisce sport, cura di se stessi, cultura e scoperta del territorio.

In compagnia di una guida naturalistica abilitata all’insegnamento del nordic walking e di un'insegnate di yoga, si andrà alla scoperta della Trappa di Sordevolo. Cella dell’Ecomuseo della Valle Elvo e Serra, la Trappa è un imponente e suggestivo edificio settecentesco, immerso nel verde, che alla fine del ‘700 ospitò una congregazione di monaci trappisti, a cui deve il nome.

Un’occasione, insomma, per fare turismo slow, camminare in natura e rigenerarsi con le tecniche di respiro e la pratica yoga.

L’iniziativa sarà ulteriormente arricchita dalla possibilità di assistere, nel pomeriggio, alla narrazione degli antichi mestieri portata in scena dallo spettacolo itinerante “Il mercato della Trappa”.

Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 al parcheggio di Via Vercellone, 2 a Sordevolo (BI). Da qui ci si sposterà in auto fino al Bivio di S. Grato, dove si lasceranno le auto per intraprendere il percorso, della lunghezza di circa 3 km (ascesa totale 350 m.), che tra pascoli, boschi e cascinali sale alla Trappa. Lungo il tragitto e giunti a destinazione sono previste le sessione di yoga condotte da Roberta Masera; è consigliato portare il tappetino o un telo.

Dopo il pranzo (si potrà portare il pranzo al sacco o degustare i prodotti locali offerti dal ristoro della Trappa), chi lo vorrà potrà immergersi nelle atmosfere medievali create dai racconti e dalle musiche degli attori di Storie di Piazza, che con il loro “mercato” ci racconteranno la Trappa in maniera inusuale e coinvolgente.

Sulla strada del ritorno, previsto attorno alle 17, sarà possibile partecipare ad un'ulteriore sessione di yoga e meditazione.

L’attività è aperta a tutti, praticanti del nordic walking e amanti del passo libero. Sono disponibili gratuitamente, fino ad esaurimento, le bacchette da nordic walking, per chi le desidera. Si consigliano abiti comodi, cappellino, calzature adeguate allo sterrato e un telo per lo yoga.

L'iniziativa è ad offerta libera e consapevole.

Contatti: 3347110047 (Roberta); e-mail centroatlantide@yahoo.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, entro venerdì 21 agosto, come richiesto dalle normative anti Covid-19. Per partecipare è necessario avere con sé mascherina e gel disinfettante.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata