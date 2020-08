A Netro la Pro Loco fa l'en plein con il Ferragosto FOTO

È appena terminata la stagione estiva degli eventi della Pro Loco di Netro, che ha riscosso un grande successo. Il presidente Barbara Apollo ha voluto intervenire per raccontare l’esperienza della gestione di manifestazioni nel periodo di lotta contro l’epidemia.



“Abbiamo deciso di tenere gli eventi a numero chiuso - dichiara - e ogni sera abbiamo raggiunto la capienza massima. Siamo orgogliosissimi dei nostri risultati. Durante il concerto delle 'Mondine' abbiamo dovuto mandare via un considerevole numero di persone perché eravamo già al completo. Il rispetto delle regole non è mai mancato: le persone avevano sempre la mascherina e non si sono quasi mai alzate dai loro tavoli. I nostri collaboratori hanno provveduto a portare tutto ai clienti affinché rimanessero seduti”.



Chiaramente, fissare un numero massimo di partecipanti ha compromesso la quantità di ricavi ottenuti: “Avremmo potuto guadagnare di più - ammette Barbara Apollo - ma seguire le normative era troppo importante. Anche se i ricavi sono stati inferiori a quelli che facevamo solitamente, siamo davvero soddisfatti di essere riusciti a gestire tutto in questo periodo così complicato”.



“Un ringraziamento speciale per questi risultati - conclude Apollo - va all’amministrazione comunale e al sindaco Tiziana Pasquale. Hanno creduto in noi e hanno anche partecipato ad alcuni nostre manifestazioni. Infine, i nostri prossimi eventi arriveranno a novembre con le ‘Bagnacaude’”.