Salussola celebra il santo protettore San Rocco FOTO

Lo scorso weekend la Bastìa di Salussola ha celebrato il santo protettore Rocco nel giardino di Maria Luisa Minotto detta "Nini" per l'occasione rimesso a nuovo dal priore Claudio Circolari e trasformato in una chiesa all'aperto. Oltre sessanta i fedeli presenti che, grazie alla collaborazione degli Amici di Arro che hanno recapitato le sedie, hanno potuto partecipare alla messa in tutta comodità. Tra i presenti anche il vicesindaco Valter Pozzo. Esposta, oltre alla reliquia, anche la statua lignea, scolpita da Sergio Bortoli, che dato le note restrizioni sanitarie non è stata portata in processione.