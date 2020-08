Trenino Biella-Oropa sempre più Luogo del Cuore: “Oltre 1850 voti. Salto in avanti, la gente ci crede”

Il trenino Biella-Oropa piace sempre più ai biellesi. Giorno dopo giorno, il progetto di ripristino e recupero della vecchia tranvia riscuote sempre più voti all'interno della campagna nazionale Luoghi del Cuore 2020, promossa dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Come più volte sottolineato in precedenti articoli, si tratta del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio tanto da permettere ai cittadini di segnalare al FAI, attraverso un censimento biennale, le mete da non dimenticare. Dopo ogni censimento, infatti, il FAI sostiene con un budget di 400.000 euro una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. E, a distanza di un mese dall'ultimo aggiornamento dei voti ottenuti (clicca qui), il trenino Biella-Oropa trova sempre più consensi tra il pubblico biellese.

30 giorni fa il progetto si era fermato a 1350 con un 40° posto nazionale davvero invidiabile: oggi, invece, ha perso 4 posizioni ma in compenso ha guadagnato oltre 500 voti fermandosi a 1861 (dati aggiornati a ieri sera). Un sogno che, passo dopo passo, si appresta a diventare realtà. Chi sicuramente ci crede fino in fondo è il capo delegazione del FAI Biella Davide Furfaro: “Di solito, durante l'estate, la campagna di adesioni rallenta ma non questa volta: abbiamo ottenuto buoni risultati e compiuto un bel salto in avanti”. 300 i voti raccolti a livello cartaceo: a sottolineare ancora una volta come il progetto sia gradito ai più.

“La gente che incontriamo per strada è sempre più coinvolta ed entusiasta dalla storia del trenino – confida Furfaro – L'intenzione è coinvolgere sempre più persone in nuove iniziative che sveleremo a tempo debito. Sicuramente ci saranno altre raccolte firme in due appuntamenti distinti, in programma nel mese di settembre. Arrivare a 2000 voti sarebbe già un buon risultato ma non ci dobbiamo fermare a quel numero e invitiamo i biellesi a sostenere questa iniziativa. Il censimento è aperto e c'è tempo per votare fino al 15 dicembre 2020. Non è finita: bisogna continuare a crederci votando sul sito del FAI”.