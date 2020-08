Torino a Biella, è rebus: si rischia lo slittamento di data o il cambio di sede

Il Toro a Biella. Un sogno che sembrava ad un passo dal realizzarsi, con i documenti da firmare e la conferma del sindaco Claudio Corradino in diretta sui social a dare valore concreto a questa possibilità (clicca qui). Poi i primi dubbi, con voci di corridoio sempre più insistenti che parlano, in queste ultime ore, di un possibile spostamento di data (con arrivo allo stadio Pozzo il 24 agosto) o perfino un cambio di sede (si tira fuori come ipotesi il nome di Bardonecchia) che potrebbe mettere a rischio la sede della preparazione dei granata guidati dal tecnico Marco Giampaolo, in programma dal 22 agosto al 5 settembre.

Filtra da Palazzo Oropa che la situazione è in stand by e che le richieste del club granata sono state ottemperate in toto. Si attende la decisione finale ma, a pochi giorni dall'inizio del raduno, non vi è stata ancora una comunicazione ufficiale del luogo designato da entrambe le parti coinvolte: molto probabilmente, ogni dubbio potrebbe venire sciolto nella conferenza stampa di mister Giampaolo, fissata per oggi pomeriggio. La tensione è palpabile e l'intera Biella trattiene il fiato.