Il Tar respinge le richieste dei gestori: le discoteche restano chiuse

Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare urgente dell'ordinanza con la quale il Governo ha chiuso le discoteche. Le sale da ballo, dunque, restano chiuse almeno fino al 7 settembre (data di scadenza dell'ordinanza del Governo), mentre il 9 settembre il Tar si riunirà per valutare il ricorso nel merito.

E' stato reso noto mercoledì mattina il provvedimento monocratico con il quale il presidente della terza sezione quater del Tar del Lazio ha respinto una richiesta di sospensione cautelare urgente proposta dal Silb-Fipe-Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo.

Su tutto il territorio nazionale resta dunque in vigore l'ordinanza con la quale il 16 agosto il Ministro della Salute, in tema di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha chiuso le discoteche e introdotto l'obbligo di indossare la mascherina tra le 18 e le 4 del mattino nei luoghi pubblici dove c'è il rischio assembramenti.