Centri estivi, 5 comuni uniti per riaprirli: ecco quali sono

I comuni di Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Tavigliano e Tollegno hanno unito le forze con l’associazione di promozione sociale Cam Creattivamente per proporre la riapertura del centro estivo del Parco della Salute di Andorno.

Il periodo in cui il servizio dovrebbe essere attivo va dal 24 agosto all’11 settembre, ogni giorno dalle 8 alle 17. Il costo per i residenti dei cinque comuni sarà di 55 euro per figlio mentre per i non residenti il prezzo salirà a 130 euro a bambino. Il termine delle iscrizioni sarà il 20 agosto.