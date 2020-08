Under1000, Sara Lavino Zona pronta per l'impresa sportiva in Valtellina contro lo spopolamento FOTO

E saranno cinque giorni in cui si farà sul serio. Dopo l'antipasto dello scorso ottobre nel Biellese, Sara Lavino Zona, 32 anni di Oriomosso (Campiglia Cervo) tenterà la prima impresa sportiva del progetto #Under1000 con lo scopo di far comprendere l'importanza dei nostri paesini sotto i mille abitanti. Cercare di far capire le nostre "Origini".

"L'idea è di attraversare in diversi anni i comuni sotto i 1000 abitanti - commenta a poche ore dalla partenza, Sara Lavino Zona-. Non solo su terra italiana ma negli anni anche austriaca, francese, svizzera e slovena. Il Covid ha ridimensionato tutto ma mi ha anche permesso di scoprire realtà come la Valtellina, splendido territorio del tricolore. Ho dato uno sguardo a internet e i comuni #Under1000 sono circa una trentina".

Valtellina 2020 sarà l'impresa sportiva che la triatleta psicologa dello sport biellese, tesserata per Valdigne Triathlon, proverà a realizzare. Non sarà sola, insieme a lei Lorenzo Marelli in arte Adot, 27 enne di Lurago d'Erba (Co), suo attuale fidanzato, ex ciclista professionista under 23, attuale designer di caschi per bicicletta alla Met Helmets e appassionato di pittura. Lui aveva iniziato un progetto di graffiti su vecchie rovine di cascinali abbandonati. Ora dipingerà piccoli disegni per testimoniare il passaggio di #Under1000.

"Sarà un modo per valorizzare i territori abbandonati -racconta Sara-, in maniera non convenzionale. I posti riscoperti hanno valori umani e psicologici non indifferenti. Ci ricolleghiamo al ritorno alle Origini". L'impresa partirà il 20 agosto per terminare il 24. "Lo scopo è portare l'attenzione verso i problemi che lo spopolamento ha generato o che hanno generato lo spopolamento -conclude la biellese della Valle Cervo-. I paesini secondo me hanno una grandissima importanza, non bisogna abbandonarli per non produrre una sorta di perdita delle radici. Quando avviene questo nascono i mali contemporanei. Insomma il mio intento è far capire il valore di tutte queste piccole ma bellissime realtà dimenticate".

Il programma di massima di #Under1000, i km e i dislivelli, così come gli orari sono ancora indicativi.

20 agosto - Giorno 1: 8,30 NUOTO -1,9k Lago di Livigno -Temperatura dell'acqua 13°-18° gradi circa; 10,30 BICI - 75km 3050+ Livigno - Passo Foscagno - Sentiero Valtellina -Sernio; 17 TRAILRUNNING - 20km 1420+ Sernio - Passo Santa Cristina - Monte Belvedere - Ponte Ganda; 21,30 arrivo.

21 agosto - Giorno 2: 8,00 BICI 70k - 1850+ Ponte Ganda - Cedrasco - Forcola - Tartano; 15,00 TRAILRUNNING 30k 2500+ Tratano-Monte Pisello-Gerola Alta; 21:30 arrivo.

22 agosto - Giorno 3: 10,00 TRAILRUNNING 30k 1600+ Gerola Alta-Andalo Valtellino; 15:00 BICI 33K 1800+ Andalo Valtellino-Bagni Masino; 17,30 arrivo.

23 agosto - Giorno 4: 7,00 TRAILRUNNING 20k 2100+ Bagni Masino-Rifugio Omio-Pizzo dell'oro meridionale- Bivacco Carlo Valli- Mezzolpiano; 11,00 BICI 28k 700+ Mezzolpiano-Villa di Chiavenna; 13,00 arrivo.

24 agosto - Giorno 5: 7,00 TRAILRUNNING 41k 3700+ Villa di Chiavenna-Passo del Turbine-Lago dell'acqua Fraggia-Alpe Piangesca-Lago di Lei-Passo di Angeloga-Lago Nero- Alpe Angeloga-Rifugio Chiavenna- Campodolcino- Via Spluga-Montespluga; 16,00 arrivo.

Partner del Progetto #Under1000: Lorenzo Marelli, in arte Adot, Stefano Massa (allenatore triathlon), Clelia Zola (allenatore), Valdigne Triathlon, Bugella ASDS, koutyAPP di Ludovico Bizzocchi, Pella Sportswear, ALBA optics, MET Helmets, Ethicsport - integratori sportivi, Acquastore Oleggio, Consorzio Turistico Valchiavenna, Regione Lombardia.

Ogni giorno dell'impresa, sul nostro quotidiano Newsbiella.it, potrete trovare il "diario di bordo" di Sara Lavino Zona, una sorta di racconto avvolto dalle emozioni e fatiche che la stessa triatleta avrà affrontato durante l'impresa. A corredo, le foto della fasi cruciali che riprenderanno Sara ma vi faranno scoprire anche le bellezze dei paesini #Under1000 della Valtellina. Obiettivo, ritorno alle "Origini".