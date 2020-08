Pallacanestro, parte Biella Next con un occhio ai giovani: ecco tutte le novità della nuova stagione

Edilnol Pallacanestro Biella prosegue il percorso relativo al settore giovanile con molte novità nella stagione ormai alle porte. Sono ormai trascorsi più di cinque mesi da quando abbiamo dovuto chiudere i cancelli dei nostri Centri Sportivi a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, grande è stato il dispiacere di non poter accogliere i nostri ragazzi per la pratica di questo sport che tanto amiamo.

Durante il periodo di lockdown il lavoro della dirigenza è proseguito per progettare la prossima stagione, cercando di valutare ogni scenario possibile per dare seguito e continuità al lavoro di alto livello e professionalità che da sempre contraddistingue il settore giovanile di Pallacanestro Biella. In questi mesi la Società ha lavorato per cercare di migliorare ulteriormente la competenza degli staff, in modo che il futuro passi ancor di più dal nostro settore giovanile. Ed è proprio in questa ottica che Pallacanestro Biella ha deciso di non ridurre il proprio impegno ma addirittura di raddoppiarlo facendo nascere una nuova società sportiva satellite denominata Biella Next, il cui presidente sarà il Dottor Pier Giorgio Castelli, con Gigi Talamanca Dirigente Responsabile e Manuela Gromo addetta alla segreteria e ai rapporti con la Federazione.

Una nuova società che potrà contare su uno staff di amministratori, dirigenti, allenatori, assistenti e preparatori interamente dedicati alla crescita sportiva ed umana dei nostri ragazzi, tutto questo grazie anche alla capacità e alla funzionalità del nostro staff professionista dedicato che sarà in grado di adeguarsi ai protocolli sanitari per la ripresa dell’attività che consentirà di riprendere in sicurezza l'attività.

In quest'ottica Edilnol Pallacanestro Biella ha il piacere di comunicare che il nuovo Responsabile del Settore Giovanile sarà Claudio Carofiglio, 45 anni, allenatore nazionale di settore giovanile da sempre a contatto con i migliori universi del basket giovanile, e non, per trasferire il meglio alle nostre squadre under. Alessio Gaudio è invece il nuovo Responsabile dei Centri Minibasket. 33 anni, allenatore ed istruttore giovanile, con grande esperienza in ambito di minibasket e settore giovanile formatosi nelle società PMS Moncalieri e poi Derthona Basket. Una nuova stagione sportiva è alle porte: Edilnol Pallacanestro Biella è pronta per proseguire e migliorare il lavoro dedicato al settore giovanile.