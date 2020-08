Golf Club Cavaglià, Andrigo vince la Green Pass Card Trophy: ecco il programma del weekend

Grande adesione al Gc Cavaglià per la Coppa Maestri e Pro Shop che quest'anno ha griffato la classica Louisiana di Ferragosto. Si è giocato sulla distanza di 18 buche (punteggio Medal) con con ventisette coppie allineate nella partenza shot-gun. Hanno vinto il 1° lordo Paolo Maza ed Enrico Boscono con lo score di 67, mentre nel netto si sono imposti Simone Bucino ed Elena Rossi con 58 seguiti da Gilberto Manfredo e Marco Brocchetti con 59 e Simona Rosazza Gianin e Davide Baroni sempre con 59. Prima coppia mista Claudia Giordana e Claudio Maggioni con 60.

Domenica al Gc Cavaglià si è giocata la tappa della Green Pass Card Trophy 2020 (18 buche Stableford, 3 categorie) che ha visto al via una settantina di giocatori. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Giorgio Andrigo Cavaglià punti 33, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 38, 2° Netto Ivo Doati Cavaglià 37. Seconda categoria: 1° Netto Alessandro Massa Panorama Golf 37, 2° Netto Fabiano Santamaria Jesolo 35. Terza categoria: 1° Netto Maria Josè Delfino Cavaglià 37, 2° Netto Ercole De Luca Panorama Golf 37. 1° Ladies Stefania Guglielminotti Cavaglià 36. 1° Seniores Roberto Jacquemod Pane Jesolo 35.

Il calendario gare agostano del Gc Cavaglià propone per questo weekend due interessanti gare con acceso diretto alla finale nazionale. Sabato si giocherà la tappa dell'Apart Revolution Tour 2020 che porterà i vincitori alla finale del 26 febbraio 2021 al Golf Club Le Fonti Bologna (il prezzo per gli esterni gara+green fee sarà di 60€, mentre la tariffa per i membri Apart sarà di 50€). Appuntamento imperdibile domenica con la tappa della GolfItaliano Cup che porterà i primi netti e i primi lordi delle tre categorie previste oltre al miglior Junior, alla finale in Puglia all'Acaya Golf Club dal 7 all'11 del prossimo ottobre. In entrambe le gare a fine premiazione seguirà rinfresco.