Csen Biella, ritorna il calcio amatoriale. Conto alla rovescia per il Torneo degli Enti

A settembre i calciatori non professionisti delle squadre di calcio a 5 e a 7 potranno finalmente tornare a calcare il prato verde. Il primo appuntamento sarà sicuramente la terza edizione del Torneo degli Enti, targato Casa.it, che inizierà il prossimo 7 settembre. La competizione di calcio a 7, della durata di circa un mese, si giocherà allo Sportec Center di Gaglianico e presto verrà comunicato il calendario ufficiale con la relativa lista delle squadre partecipanti.

Nello stesso periodo lo Csen organizza anche un torneo precampionato di calcio a 5, sempre allo Sportec, con l’obiettivo di dare un’occasione ai giocatori rimettendo così minuti importanti nelle gambe. Il vero campionato, invece, comincerà da ottobre e sarà comunque offerto dallo Csen, sia per le squadre da 5 e sia per quelle da 7 giocatori. L’ente di promozione sportiva ha intenzione di fissare il prezzo delle quote di iscrizione ad un valore abbordabile, con l’obbiettivo di permettere a tutti di riprendere.