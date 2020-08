E' morto Cesare Romiti, una vita legata alla Fiat

Venticinque anni alla Fiat, fianco a fianco con Gianni Agnelli. E' morto questa mattina a 97 anni Cesare Romiti, "manager di ferro" e leader della linea dura antisindacale negli anni più difficili della vita della fabbrica. C'era lui durante la famosa marcia dei quarantamila.

Protagonista assoluto del capitalismo italiano nella seconda metà del Novecento, ha avuto un ruolo di primo piano come amministratore delegato e successivamente come presidente della Fiat, per poi finire la carriera ai vertici di Rcs.