Vandali a Mottalciata, fatta a pezzi la statua del gallo. Sindaco: “Una ragazzata”

Brutta sorpresa a Mottalciata. Nei giorni scorsi, ignoti hanno preso di mira una delle statuine in terracotta presenti nella piazza principale del paese riducendola a pezzi. “Probabilmente si tratta di una ragazzata – confida al telefono il sindaco Roberto Vanzi – Si sono accaniti contro la statua del gallo rompendola in vari punti. Ma non solo. I vandali hanno danneggiato alcuni faretti che stavano a terra utilizzati per illuminare i portici. L'area è videosorvegliata ma purtroppo non siamo riusciti a identificare gli autori di questo grave gesto”.

Esigui i danni materiali ma simili comportamenti amareggiano a livello morale. “Si sono accaniti su beni pubblici senza alcuna motivazione e senza pensare alle conseguenze ma tanto per fare qualcosa – commenta il primo cittadino – Comportandosi così si sentono più grandi ma in realtà fanno male a loro stessi dimostrando poca maturazione”.