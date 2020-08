Polemiche a Candelo, botta e risposta Veronese-Gelone su rifiuti e tentativi di adescamento su minore

“Vogliamo una Candelo sicura, telecamere in ingresso e uscita, più presenza di Vigili e Carabinieri. Basta scuse, basta ritardi: la sicurezza dei nostri figli è la priorità e quel luogo, così adatto alle passeggiate delle famiglie, deve essere ripulito da sozzume di ogni genere”.

A denunciate l'accaduto la capogruppo di Candelo per tutti Elettra Veronese che, sui social, si è sfogata in un duro post che recita: “Tentativi di adescamento di minori in piena mattina. Strada lungo il Cervo, la bella passeggiata all’ombra, comoda, asfaltata, panoramica, che va dall’ex cava fin quasi al laghetto di pesca. Il disgusto prende lo stomaco nel guardare mucchi di immondizia ai margini della strada, in piazzole improvvisate che nessuno va a rimuovere! Quando però il conducente di un’auto in arrivo si accorge che dal senso opposto pedala ignaro un ragazzino apparentemente solo e gli si ferma proprio davanti, quasi a volergli andare addosso, e comunque a bloccargli il passo, per poi con la mano fargli segno di avvicinarsi. Ci si chiede dove sono le autorità. La bestia ha poi finto di telefonare quando gli si è parato davanti l’adulto accompagnatore per poi dileguarsi. Da anni è risaputo che il luogo è popolato da pedofili e gentaglia in cerca di occasionali prestazioni, ma che ciò avvenga in pieno giorno è inaccettabile. È questo il tipo di turismo che vogliamo a Candelo?”.

Alle questioni sollevate dal consigliere di minoranza è arrivata la pronta risposta del sindaco Paolo Gelone che, a stretto giro di posta, ha dichiarato: “Ho un rapporto costante con le forze dell'ordine, che ringrazio per il lavoro di monitoraggio sul territorio. Non ci sono elementi che confermino quanto dichiarato e, soprattutto, ad oggi non mi risultano denunce in atto. Ricordo ancora una volta che se la segnalazione è reale e rilevante, tanto più se riguarda la sicurezza dei minori, va fatta subito alle forze dell'ordine, non solo sui social. E va fatta in modo serio e completo, con l'intento di verificare responsabilità e responsabili. Inoltre preciso che -peraltro anche qui caso nuovamente segnalato solo sui social- l’abbandono di rifiuti non è sul territorio comunale di Candelo”.

Nel corso del suo intervento il primo cittadino ribadisce due concetti importanti: “Se i problemi sono reali, vanno segnalati a chi di dovere per poter essere risolti, perché altrimenti significa che si punta invece a seminare panico o a creare clamore mediatico. In secondo luogo, parlare sempre male del proprio paese, cercando ogni spunto possibile per denigrarlo... Questa è propaganda di bassa lega, una politica che non mira a servire il cittadino ma che insulta, divide e soprattutto suscita possibili timori nei cittadini, dipingendo il quadro di una città "brutta e cattiva" solo per convenienza. Un comportamento sterile, che fa male al paese e ai candelesi”.