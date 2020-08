Ha una pianta di marijuana in casa di oltre un metro, nei guai un pensionato

Carabinieri in azione nella Valle Cervo. I militari della stazione di Andorno Micca hanno denunciato un 70enne, originario del Casertano, per coltivazione di sostanze stupefacenti. Nel corso di alcuni controlli sul territorio, avevano notato qualcosa di anomalo sul balcone di un’abitazione; così hanno deciso di approfondire, procedendo nei giorni seguenti ad una perquisizione domiciliare, a seguito della quale ha portato al sequestro di una pianta di marijuana di circa 1,40 metri, appesa ad essiccare in una stanza. Inevitabile a questo punto il deferimento del possessore.