Cossato, giovani spostano nella notte cartello stradale. Moggio: “Ragazzate ma qualcuno supera il segno”

Una goliardata che per fortuna non ha arrecato danni o disagi alla viabilità. Nella tarda serata di ieri, 17 agosto, alcuni giovanissimi hanno pensato bene di spostare un cartello stradale inserito in un panettone stradale presente in via Piemonte, in prossimità della centralissima Piazza Tempia di Cossato. A segnalare il fatto alcuni passanti che hanno allertato i Carabinieri.

In seguito, il Comune lo ha rimesso immediatamente al suo posto andando a individuare gli autori del gesto. “Purtroppo, nel periodo estivo, mancando i tradizionali appuntamenti di paese, qualche giovane trova strani modi di occupare il tempo – commenta amareggiato il sindaco Enrico Moggio – Sono ragazzate ma a volte qualcuno supera il segno. Ringrazio le forze dell'ordine per la loro collaborazione che vigilano e cercano di contenere questi fenomeni”.