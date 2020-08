Vacanze, Coldiretti: "Scegliere gli agriturismi per esperienze 100% Made in Piemonte"

Con l'arrivo del ferragosto sono 21 milioni gli italiani in viaggio, per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa: il calo è dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza Coronavirus. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè che si aggiunge a quella su dati Bankitalia che denota la mancanza di 8 milioni di viaggiatori stranieri che, invece, lo scorso anno avevano pernottato in Italia.

Molti turisti hanno rimandato la partenza ad agosto per attendere un miglioramento della situazione così ora agosto è il mese più gettonato per le partenze. L’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita che è scelta come meta dal 93% rispetto all’86% dello scorso anno. Un incremento significativo per compensare la pesante perdita delle presenze straniere che sono praticamente azzerate da fuori dell’Europa ma molto rari sono anche i turisti comunitari frenati dalla ripresa dei contagi nel proprio Paese, dalla Germania alla Francia, dalla Gran Bretagna alla Spagna.

“Sulla scia di scegliere destinazioni vicino a casa, molti stanno scoprendo i territori vicini alla propria zona di residenza e le strutture che vanno per la maggiore sono proprio gli agriturismi che, oltre ad essere i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti contagio – spiega Stefania Grandinetti presidente Terranostra Piemonte –, sono in grado di proporre diverse esperienze. Tra gli svaghi preferiti infatti accanto ad arte, tradizione, relax e puro divertimento, la ricerca del cibo e dei prodotti locali è diventata il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. Le nostre 300 strutture dislocate in tutto il Piemonte offrono alla clientela la cucina tipica del territorio, a volte rivisitata in chiave moderna, sempre attenta alla stagionalità ed ai principi della salubrità, genuinità e tracciabilità da gustare comodamente anche all’aperto, oltre a tantissime attività: dal trekking ai percorsi in bicicletta, da corsi di cucina ad attività sportive o semplicemente la possibilità di rilassarsi nella natura”.

“L’Italia è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico ed il Piemonte vanta 14 Dop, 9 Igp, 18 Docg e 42 Doc: una grande biodiversità da preservare e che ci distingue per l’alta qualità dei nostri prodotti acquistabili presso la rete di Campagna Amica – evidenziano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Certo quest’anno la mancanza del turismo straniero si fa sentire poiché la nostra regione è da sempre apprezzata dagli stranieri soprattutto provenienti da Germania, Benelux e Francia. Ai turisti consigliamo di scegliere le strutture della rete Campagna Amica che hanno fatto della distintività e qualità i propri cavalli di battaglia e di verificare sempre l’origine dei prodotti che acquistano come souvenirs”.