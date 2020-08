Se non ti porto non parto: al via la campagna per la tutela degli amici a quattro zampe VIDEO

Periodo di vacanze e periodo di abbandoni degli animali domestici. La Polizia di Stato, da sempre sensibile a certi fenomeni, anche quest’anno, attraverso uno spot, richiama l’attenzione dei cittadini sul fenomeno dell’abbandono degli animali che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con le partenze, registra un aumento esponenziale.

“Il nostro agente cinofilo Giuseppe e il suo “collega” e amico Gino, quest’anno, sono i protagonisti della nuova Campagna antiabbandono – spiegano sul sito ufficiale della Polizia - Educare i proprietari di animali ad un “possesso responsabile”, è l’obiettivo della campagna spiegando che l’abbandono è un reato e che un animale vagante, oltre ad essere condannato ad una morte certa, è pericoloso sulle strade perché può provocare anche gravi incidenti. E quindi, basta un semplice e doveroso gesto d’amore: non abbandonarli ma portarli con sé oppure cercare soluzioni possibili per lasciarli in sicurezza così come ci consiglia Giuseppe. Per chi decide di partire con il proprio amico è utile conoscere anche le indicazioni della Polizia stradale sul trasporto degli animali: per una guida sicura gli animali domestici devono viaggiare in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore sempre con una barriera divisoria che li separi dalla parte anteriore dell’abitacolo.Durante il viaggio prendetevi cura dei vostri animali; ogni tanto fermatevi e fate una sosta per permettere al vostro amico di sgranchirsi un po’ed idratarsi”.

Ecco alcuni pratici consigli per aiutare i vostri animali a combattere il caldo:

• Non lasciarlo mai da solo in auto. Il caldo potrebbe essere letale.

• Garantiscigli sempre acqua fresca disponibile e zone d’ombra dove ripararsi. Evita di portarlo a passeggio nelle ore più calde.

• Se lo vedi ansimante o addirittura barcollante rinfrescalo con acqua e portalo all’ombra. Potrebbero essere i sintomi di un colpo di calore. Nel dubbio contatta subito un veterinario.

• Se lo porti in spiaggia abbi cura di pulirlo da sabbia e acqua salata, che potrebbero causargli irritazioni.