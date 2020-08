Gestione di alunno con sintomi da Covid, l'appello del Miur: "Attenzione alle fake news"

Attenzione alle fake news. Questo l'appello che il Ministero dell'Istruzione ha lanciato tramite pagina Facebook in seguito a una nuova "bufala" diffusa negli ultimi giorni in merito alla gestione di un alunno che, all'interno dell’istituto scolastico, mostra sintomi compatibili con l'infezione da Covid-19. Secondo la falsa notizia, ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli, che saranno affidati all'autorità sanitaria. "Niente di più falso, ovviamente" scrivono sui social del Miur. "Il Protocollo di sicurezza prevede invece che si debba provvedere il prima possibile al ritorno al proprio domicilio e ad attivare i necessari protocolli sanitari per la sicurezza di tutti".

Ecco il link per accedere al documento ufficial: Protocollo sicurezza scuole

Ricordiamo inoltre che sul sito del Ministero dell’Istruzione c’è un’apposita sezione con tutte le informazioni, i documenti ufficiali, le risposte alle domande principali per il rientro a scuola: www.istruzione.it/rientriamoascuola/.