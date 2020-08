Biella, contributi a sostegno dei canoni di locazione per gli anni 2019 e 2020

La Città di Biella ha approvato il bando per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione per gli anni 2019 e 2020.Possono fare domanda i cittadini intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo agli anni 2019 e 2020 che rispondono ai requisiti previsti.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Biella dal 1° al 30 settembre 2020 previo contatto telefonico e seguendo le istruzioni qui riportate:

1 – telefonare dal lunedì al venerdì – dalle h. 8,30 alle h. 13,00 per la verifica telefonica sul possesso dei requisiti (015/3507855 - 015/3507415). Prima di chiamare si dovrà avere sottomano: ISEE 2020 (rigo: somma di redditi dei componenti del nucleo), ricevute pagamento canoni locazione 2019 e 2020);

2 – Se in possesso dei requisiti previsti, differenti per le 2 annualità, nella stessa telefonata verrà fissato appuntamento per la consegna della domanda, presso lo Sportello Politiche Abitative – Via Tripoli 48 – 3° piano;

Tutte le informazioni relative ai requisiti e al modulo da compilare sono reperibili a questo link: http://www.comune.biella.it/web/casa-politiche-sociali/sostegno-alla-loc...