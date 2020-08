Addio maltempo, torna il sole con temperature massime in rialzo

Dopo alcuni giorni di relativo maltempo, torna a farsi vedere la calura estiva. Come anticipato dall'Arpa Piemonte sul proprio sito, sono previste per la giornata odierna ampie schiarite e cieli tersi fin dal mattino, anche se con temperature minime ancora fresche. Nel pomeriggio, invece, le temperature massime saranno in netto rialzo.

“Infatti la progressiva rimonta di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia, e poi l'Europa centrale, assicurerà tempo stabile e soleggiato – spiega l'Arpa - con temperature in crescente aumento per i giorni successivi”.