Nuoto: Dynamic Sport-In Sport protagonista al "sette colli" di Roma

Spedizione positiva per i cinque atleti Dynamic Sport-In Sport scesi in vasca dall'11 al 13 agosto allo stadio del nuoto di Roma. Gli atleti (tutti del gruppo di Crescentino) allenati dal tecnico Donato Nizzia, hanno partecipato al trofeo "Sette Colli", quest'anno valido anche come campionato italiano assoluto.

In gara Helena Biasibetti (tesserata In Sport Rane Rosse) nel 50 delfino, dorso, stile libero e nei 100 delfino, Ilaria Moro nei 100 e 200 delfino, Camilla Giacomini nei 200 dorso, Caterina Momi nei 200 dorso e Gabriele Rizzo nei 50, 100 e 200 rana. La migliore della spedizione è stata Helena Biasibetti, quinta nei 100 delfino con 59"85 a due decimi dal personale e nona nei 50 con 27"36. Discreta prova per Gabriele Rizzo, 16esimo nei 200 rana con 2'19"31.

Per tutta la squadra Dynamic Sport-In Sport ora qualche settimana di meritata vacanza, prima di ripartire con una stagione 2020/2021 che, Coronavirus permettendo, vedrà l'ingresso dei gruppi assoluti Dynamic Sport nel team In Sport Rane Rosse, progetto frutto del nuovo accordo sportivo siglato qualche settimana fa.