Redditi amministrazione comunale, il PD chiede le dimissioni di Gaggino e Moscarola

"Chiediamo all’assessore Massimiliano Gaggino e al vicesindaco Giacomo Moscarola di rassegnare immediatamente le loro dimissioni dalle cariche che ricoprono, per rispetto della cittadinanza e delle istituzioni e in coerenza con quanto dichiarato da loro stessi".

Questo il centro della mozione che i consiglieri biellesi del PD hanno presentato nei giorni scorsi. Secondo i consiglieri di minoranza, infatti, le affermazioni dei due assessori in merito al loro impegno lavorativo e ai redditi percepiti non sono veritiere. La mozione nasce da un articolo apparso qualche giorno fa su una testata locale: "Le dichiarazioni dell’11 agosto per bocca degli stessi interessati - si legge nelle premesse del documento - hanno reso palese che, nonostante i due amministratori percepiscano un emolumento pieno hanno mantenuto il proprio lavoro oltre all’impegno di amministratori".

Nel testo della mozione, l'opposizione sottolinea che "Con la delibera di giunta n. 226 del 1 luglio 2019 sono stati definiti i compensi degli assessori e del vicesindaco, giustificati da un lavoro a tempo pieno per il Comune e volti a compensare i mancati guadagni per la sospensione della precedente attività lavorativa. Le loro dichiarazioni hanno quindi rivelato che per un anno assessore e vicesindaco non hanno dichiarato il vero ai cittadini biellesi relativamente al loro impegno e ai loro compensi".