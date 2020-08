Giardino Botanico d'Oropa: prossimi appuntamenti per i pollicini verdi

Al Giardino Botanico di Oropa dalla fine di giugno sono ripresi i laboratori dei “Pollicini Verdi”: per garantire il rispetto delle norme di distanziamento è necessaria la prenotazione ed il laboratorio deve essere limitato a 6 partecipanti. Presto disponibile il programma di settembre con le date dei prossimi laboratori.

Sabato 22 agosto ore 15:00 – I volti di Picasso.

L'arte del cubismo spiegata ai bambini attraverso la realizzazione di vere e proprie opere d'arte, rivisiteremo i volti più famosi creati da Pablo su dei ciocchetti di legno. Disegneremo e dipingeremo i tratti del viso sugli spigoli del ciocco, così acquisteranno tridimensionalità e sembreranno prender vita. Arte e natura anche questa volta faranno la magia!

Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure online (www.gboropa.it). Per bambini tra i 5 e 10 anni di età.

Vi aspettiamo!

DOMENICA 23 AGOSTO AL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360°

Nuova nuova giornata dedicata alle escursioni in quota: a causa dell’emergenza Covid-19, il Geosito non sarà aperto in modo continuativo ma sono previsti due turni di accesso durante i quali (previa prenotazione) si potrà accedere al sito per una visita guidata e ad un’escursione alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che permetterà ai partecipanti di saperne di più sull’origine delle Alpi.

Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 12 a turno.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente, telefonicamente (015.2523058) o attraverso il modulo online a cui si accede attraverso il sito del Giardino Botanico di Oropa (www.gboropa.it).

Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato.

Il costo del biglietto Funivie non è compreso.

Questa attività come molte altre, sono state rese possibili grazie al progetto di divulgazione naturalistica Scienza 100 (http://www.gboropa.it/Biodiversita/Scienza100/Scienza100.htm) di cui Compagnia di San Paolo è maggior sostenitore.

Ricordiamo che sono sempre disponibili gratuitamente le nuove e divertenti Audioguide del Giardino (realizzate grazie al progetto NATURAlmente sostenibile!, finanziato da Fondazione CR Biella), liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Informazioni e prenotazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it

Social: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa

(I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico)