Trombe d'aria, pioggia e grandine: Torino fa i conti con il maltempo

Era attesa, ma forse non in forma così violenta. Dalle 15.30 Torino e la cintura stanno facendo i conti con una ondata di maltempo che sembra più un anticipo di autunno che un post ferragosto.

Trombe d'aria su Caselle, pioggia in diverse zone di Torino nord, in talune parti anche la grandine, con chicchi grossi che in pochi minuti hanno inondato le strade e i balconi. Si teme soprattutto per le cantine e per i piani interrati, anche se di solito precipitazioni così forti hanno durata abbastanza limitata nel tempo, in periodo estivo.

La situazione appare critica soprattutto in zona Cit Turin, in Borgo San Paolo e in quella del cimitero monumentale, con corso Novara allagato. Numerose le chiamate di intervento inoltrate ai Vigili del Fuoco, il cui centralino è preso d'assalto.