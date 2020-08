Sterpaglie a fuoco e piccoli roghi a Candelo, passanti lanciano l'allarme

Intervento dei Vigili del Fuoco a Candelo. Nel primo pomeriggio di ieri, 16 agosto, alcuni passanti hanno lanciato l'allarme per la presenza di diversi roghi lungo la via che porta a Castellengo. A bruciare alcune sterpaglie ammucchiate in pochi metri quadrati. Qui, le squadre hanno provveduto prontamente a bonificare l'area spegnendo le fiamme.

Sempre ieri, a Candelo, alcuni residenti hanno notato un uomo che bruciava erbacce e rami secchi all'interno della propria proprietà. Sul posto le forze dell'ordine che, tuttavia, non hanno riscontrato alcuna anomalia dal momento che i roghi erano spenti. Sono in atto i controlli del caso per stabilire o meno qualche sanzione.