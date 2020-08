Il mondo della scuola e dello sport dicono addio a Paola Di Carlo Nasi

Lutto in città per la morte, a 72 anni, di Paola Di Carlo, campionessa di pallavolo ed ex insegnante di educazione fisica (al Cavour e all'Agrario, tra le altre scuole). Sposata con Maurizio Nasi, altro ex atleta e figura di spicco del Panathlon, Paola Di Carlo era stata colpita da un'emorragia cerebrale a inizio agosto, mentre passeggiava in Valle Cervo con il marito.

Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Ponderano, la donna è spirata nella mattina di lunedì 17 agosto. Alle imprese sportive di Paola Di Carlo e delle sue compagne dell'Olimpia si deve, nel 1966, la storica promozione di una squadra di volley femminile nella massima serie del campionato. Un traguardo memorabile che poi, per motivi economici, non si trasformò nella partecipazione a un campionato vero e proprio. Di Carlo giocò comunque in serie A con il Cogne di Aosta dove disputò due stagioni. Poi, a carriera agonistica conclusa, la scelta di lavorare come insegnante e di allenare diverse formazioni vercellesi.

Alla passione per lo sport affiancava quella per la poesia e la cultura e l'impegno nei club di servizio. Nel mondo della scuola aveva lavorato con moltissimi giovani - negli ultimi anni di carriera al Cavour e all'Agrario - lasciando il ricordo di una persona appassionata e legati ai valori veri dello sport. Il funerale sarà celebrato mercoledì alle 10,30 nella chiesa della Regina Pacis, dove, martedì alle 17,30, sarà recitato il rosario: Paola Di Carlo lascia il marito Maurizio Nasi, i figli Alessandro con Floriana e Davide con Ilaria e i nipotini Giorgia, Edoardo, Linda e Aurora.