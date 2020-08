Finisce con l'auto in una scarpata, paura per un'anziana

È stata portata in ospedale la donna rimasta coinvolta ieri sera, 16 agosto, in un sinistro autonomo a Donato. Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente stradale ma sembra che l'auto sia uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa in una scarpata. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'anziana prima del trasporto in Pronto Soccorso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Il mezzo è stato recuperato e messo in sicurezza.