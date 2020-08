Cavaglià, cade dalla scala e batte la testa: grave uomo trasportato con l’elicottero in ospedale

È stato ricoverato all’ospedale di Novara, in codice rosso, un ultra 70enne rimasto coinvolto in un incidente avvenuto questa mattina, 17 agosto, nelle vicinanze del cimitero di Cavaglià.

Non è ancora chiara la dinamica ma dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo sia caduto dalla scala che stava utilizzando per un lavoretto e abbia battuto con violenza la testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo con l’elicottero di servizio al Pronto Soccorso di Novara. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute.

Seguiranno aggiornamenti.