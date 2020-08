Biella, tranciato cavo dell'Enel e una suora resta bloccata dentro l'ascensore

Attimi di preoccupazione in via Garibaldi a Biella. Dalle testimonianze raccolte, sembra che, durante i lavori in cantiere presente nella zona, sia stato tranciato per errore un cavo dell'Enel che dava corrente all'istituto Losana di Biella. Mentre ciò accadeva, una suora è rimasta bloccata all'interno dell'ascensore scolastico per quasi un'ora.

L'allarme è scattato immediatamente e, sul posto, sono arrivati gli agenti della Polizia locale e i Vigili del Fuoco. La via è stata bloccata per consentire l'intervento che si è concluso positivamente con la “liberazione” della suora. Un grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza grave.