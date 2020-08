Biella, dopo lite per mezzo sporco titolare di autolavaggio precisa: “Nostro servizio valido ma non possiamo fare miracoli”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Quella macchina era in uno stato orrendo quando è arrivata - dichiara il titolare dell’autolavaggio - e per pulirla era necessario qualcosa di oltre ad un servizio base. Noi non possiamo fare miracoli e lo abbiamo precisato subito alla coppia in questione. La signora, però, ha risposto minacciandomi violenza, costringendoci di conseguenza a chiamare i Carabinieri. Faccio questo lavoro da molti anni e posso garantire che il servizio che offriamo è molto valido. Il lavaggio costa 15 euro ed è efficace ma se la macchina è in condizioni disastrose più di tanto non possiamo fare. Abbiamo comunque deciso di restituire alla coppia il pagamento per evitare ulteriori discussioni, vista come si era messa la situazione”.