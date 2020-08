Lingua materna in poesia e nuraghes gemellano Biella e La Plata

Lingua materna del tempo presente per imparare a leggere e a scrivere nella lingua del cuore, attivando momenti di fraterna conoscenza tra chi è dovuto partire o è nato lontano dalla terra di origine. Biella e La Plata sono due realtà che hanno in comune anche la costruzione di un nuraghe nelle rispettive città di adozione. Opere, entrambe, identificative dell’Isola, recentemente portate ad esempio dalla Regione Autonoma della Sardegna per il progetto “Casa Sardegna”, “finalizzato - scrive l’assessore al Lavoro Alessandra Zedda nella giunta regionale presieduta dal governatore Christian Solinas - a rafforzare e consolidare il legame identitario della Sardegna con gli emigrati e i loro familiari in Italia e all’estero attraverso le massime espressioni isolane della cultura e dello sport: il nuraghe, il Cagliari Calcio e la Dinamo Sassari”.

Nella quotidianità della vita, può capitare di essere attraversati da sentimenti di nostalgia, quello stato d’animo venato di malinconia, che ripercorre situazioni emotive collocate in luoghi più o meno lontani nel tempo e nello spazio.

Sullo sfondo di questo sentimento scorrono i versi di Nicola Loi di Ortueri (Nuoro), nella poesia “Amarguras / Amarezze”, appositamente composta per il Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”.