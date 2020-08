A Rosazza rivivono miti antichi e lotte greco-romane: arriva Gymnasium

I miti antichi e la lotta greco-.romana rivivranno molto presto a Rosazza. Sbarca il progetto Gymnasium che unisce cultura, tradizione, radici, sport, amor patrio e rispetto dell'avversario. A spiegare la nuova iniziativa il sindaco Francesca Delmastro: “Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella il Comune organizza un minicorso di lotta greco - romana a cui seguirà la narrazione dei miti classici per i bimbi dai 6 ai 12 anni. Il corso è completamente gratuito ma richiede la prenotazione via mail per motivi organizzativi”.

Tre le giornate in programma (27-29 agosto) con orari diversi al parco comunale, vero e proprio teatro del minicorso di lotta che poi lascerà il posto alla narrazione dei miti in regione Fornaca. Gli orari sono: giovedì 27 e venerdì 28 dalle 17 alle 19; sabato 29 dalle 10 alle 12. “Il progetto, che prevedeva inizialmente il coinvolgimento dei ragazzi del Ginnasio per la parte di narrazione dei miti, ha dovuto subire delle variazioni per la sospensione di tutte le attività extrascolastiche a causa della pandemia – sottolinea il primo cittadino - Ma il Comune non si è dato per vinto ed ha atteso l'allentamento delle misure di sicurezza per organizzare l'evento”.